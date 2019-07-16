مرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية تعد بتوفير "ممرات إنسانية" للاجئين إلى أوروبا

قالت فون دير لاين، السياسية الألمانية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي خفض الهجرة غير النظامية والتصدي لمهربي البشر، لكن مع الحفاظ على حق اللجوء وتحسين أوضاع اللاجئين.

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وأضافت فون دير لاين، خلال خطابها الترويجي للحصول على المنصب أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أنه يمكن تحقيق الأمر الأخير على سبيل المثال عبر توفير ما يسمى بالممرات الإنسانية، التي تقدم للأشخاص المعوزين للحماية طريقا آمنا إلى أوروبا، بحسب ما نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني "DW".

وكشفت المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية، عن عزمها التقدم بمقترح لإبرام "ميثاق جديد للهجرة واللجوء"، لحل الخلاف في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الزيادة المخططة لقوات حماية حدود الاتحاد الأوروبي إلى 10 آلاف حرس حدود سيتعين إتمامها بحلول عام 2024، وليس كما هو مخططا حاليا بحلول عام 2027، وقالت "نحتاج إلى تعاطف وتصرف حاسم".

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وتحدثت فون دير لاين عن شاب سوري حل ضيفا على عائلتها قبل أربعة أعوام، مشيرة إلى أنه لم يكن يتحدث الألمانية في ذلك الحين، وكان يشعر بخوف شديد جراء ما مر به في الحرب الأهلية في بلاده ورحلة الفرار.

وقالت فون دير لاين أن هذا السوري يتحدث الآن الألمانية والإنجليزية بطلاقة ويدرس، وأضافت "هذا الشاب يريد أن يعود إلى وطنه يوما ما".

ويصوت البرلمان الأوروبي على تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.، وتحتاج إلى تأييد أغلبية مطلقة من البرلمان الأوروبي البالغ عدد أعضائه حاليا 747 عضوا؛ ما يعني أنها تحتاج لتأييد 374 نائبا على الأقل.