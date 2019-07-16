طيران الإمارات تعلن عن رحلات يومية إلى المكسيك

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تطلق مجموعة "طيران الامارات" رحلات يومية إلى مكسيكو سيتي عبر اسبانيا اعتبارا من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، بحسب ما أعلنت الشركة.
وقال رئيس الشركة تيم كلارك في بيان "أننا متحمسون لإطلاق خدمة جوية يومية بين دبي والمكسيك ما يعد عنصرا حيويا لتطوير السياحة والأعمال والعلاقات الثقافية وستساهم الخدمة الجديدة في تسهيل حركة التجارة".
وستمر الطائرات عبر مدينة برشلونة الإسبانية.
وبموجب أرقام نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية، سجلت أعداد السياح المكسيكيين زيادة العام الجاري إلى دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 32 % مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
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