وزيرا خارجية الجزائر ومالى يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة محادثات مع نظيره المالي تييبيلي درامي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تستمر يومين ، حيث سيسلم خلالها رسالة من الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح. كما عقد أعضاء الوفدين الجزائري والمالي جلسة مباحثات موسعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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