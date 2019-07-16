شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحظر استيراد فصائل خطرة من الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر وزير الزراعة العماني، حمد بن سعيد العوفي، مؤخرا قرارا يقضي بحظر استيراد 16 فصيلة من الكلاب، وصفت بأنها ضارة أو خطرة.

ولفتت صحيفة "أثير" العمانية أن القرار نص على حظر "استيراد فصائل كلاب محددة، حتى زوال سبب الحظر وصدور قرار بذلك".