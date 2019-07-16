اخبار الخليج

سلطنة عمان تحظر استيراد فصائل خطرة من الكلاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحظر استيراد فصائل خطرة من الكلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أصدر وزير الزراعة العماني، حمد بن سعيد العوفي، مؤخرا قرارا يقضي بحظر استيراد 16 فصيلة من الكلاب، وصفت بأنها ضارة أو خطرة.

 

ولفتت صحيفة "أثير" العمانية أن القرار نص على حظر "استيراد فصائل كلاب محددة، حتى زوال سبب الحظر وصدور قرار بذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تحظر استيراد فصائل خطرة من الكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا