شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية : وصول 339 ألفا و328 حاجاً إلى المملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المديرية العامة السعودية للجوازات وصول 339 ألفا و328 حاجاً إلى المملكة لأداء مناسك الحج من الخارج ؛ وذلك عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين.
وأوضح بيان أصدرته المديرية اليوم الثلاثاء، وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 339 ألفا و294 حاجًا فيما بلغ عدد الحجاج القادمين برا 34 حاجًا.
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