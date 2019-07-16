"مسام": انتزاع 901 لغم زرعتها المليشيا الحوثية باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، في انتزاع 901 لغم زرعتها المليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في عدد من المحافظات.
وذكر بيان للمركز أورده الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء، أن من بين الألغام التي تم انتزاعها وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الحالي 248 لغماً مضادة للأفراد و330 لغماً مضادة للدبابات و298 ذخيرة غير متفجرة و25 عبوة ناسفة".
وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 75 ألفا و811 لغما زرعتها المليشيا الحوثية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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