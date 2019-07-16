شكرا لقرائتكم خبر عن يمنيون يحتجون على وجود سفينة إيرانية فى "البحر الأحمر" يشتبه قيامها بنقل ألغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ صيادون يمنيون، وقفة احتجاجية "ثانية " في عرض البحر الأحمر، اليوم، الثلاثاء، جددوا خلالها رفضهم لتواجد السفينة الإيرانية "سافيز" في المياه الإقليمية.

وطالب الصيادون - في بيان لهم - بثته قناة " العربية الحدث" الإخبارية ، الحكومة ، و"تحالف دعم الشرعية " بقيادة السعودية ، والأمم المتحدة ، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري "لإنقاذهم " من تلك السفينة، لافتين إلى استمرار تهديد السفينة الإيرانية لحياة ومعيشة الصيادين.

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ونبه الصيادون إلى ما تسببت به السفينة في مقتل عدد من الصيادين اليمنيين، وتعطيل نشاط ثلاثين ألف صياد آخرين ، وحرمان مئات الآلاف من الأسر من مصدر دخلها الوحيد ، ممثلا في مهنة الصيد، وذلك كون السفينة "سافيز" تعد مصدرا للألغام التي تقوم عناصر ميليشيا الحوثي " الانقلابية " الموالية لإيران ، بزراعتها على طول الساحل الغربي لليمن ، وانتشار الألغام البحرية والقوارب المفخخة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حِدة الأوضاع الإنسانية في المحافظات الساحلية - وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - .

ويقول الصيادون ، إنهم شاهدوا سفينة إيرانية أخرى يشتبه بأنها عسكرية بجوار "سافيز " تقوم بتفريغ عدد من الصناديق في قوارب تنقلها للسفينة "سافيز " مما يعطي دلالات بأن "سافيز " تستغل تواجدها في مياه البحر الأحمر ، في عمليات تهريب الأسلحة ودعم مليشيا "الحوثي" الانقلابية.