الان تتابع الليلة.. خسوف جزئي للقمر يشاهد بالمملكة وخمس قارات بالعالم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
يشاهد سكان المملكة، مساء اليوم الثلاثاء، خسوفًا جزئيًا للقمر من جميع مناطق المملكة يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي عن 02:00 صباحًا.
أوضح رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبينًا أن هذا الخسوف سيشاهد أيضًا في قارات آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية خلال 178 دقيقة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.
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