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يعكف مشروع "رياضة من أجل فتيات فلسطين" الذي ينفذه اتحاد لجان المرأة في رفح على تدريب 150 فتاة، (12-15 عامًا) على فنون رياضية مُختلفة؛ بحسب وكالة "صفا".
Sputnik
وتستعد الفتيات على قدمٍ وساق للمشاركة في ماراثون الدراجات الهوائية المزمع إقامته بين 20_25 يوليو/تموز الجاري، في شارع الزواري غربي رفح، بالتزامن مع ماراثون مماثل سينطلق من عدة مدن بريطانية لجمع التبرعات لأطفال وشباب غزة، لتقدم الدعم لهم في مجالات: الصحة والتعليم والرياضة.
ومن المقرر أن يرفع المشاركون شعار (لا لتسليح إسرائيل، نعم لطفل فلسطيني بحياةٍ آمنة)؛ فيما سيرفع أطفال فلسطين شعار (من حقنا نعيش في أمان وسلام وصحة وحرية ولعب آمن).
وفي 18 مايو/آيار 2018، وافقت الحكومة البريطانية على صفقة بيع أسلحة قيمتها أكثر من 125 ألف دولار، بعد 4 أيام فقط من إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار على 68 فلسطينيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة فتيات من غزة... ماراثون بريطاني ضد تسليح إسرائيل بالطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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