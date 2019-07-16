- 1/2
- 2/2
القاهرة – سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيانٍ عبر حسابها الرسمي، إنَّ هذه الزيادة في الصادرات "تقوم، من خلال تحفيز المصدِّرين، وتسهيل وصول المنتجات السعودية للأسواق العالمية".
© Sputnik . Iliya Pitalev
وكما ستعمل على تسهيل إيجاد الفرص التصديرية، وزيادة ظهور المنتجات السعودية، وتسهيل ربط المصدرين مع المستوردين والشركاء المحتملين.
وقفزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية لمستويات غير مسبوقة، خلال العام الماضي 2018، بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
وذكر تقرير رسمي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الصادرات غير النفطية للمملكة صعدت بنسبة 26.2 بالمئة في أول 9 شهور من العام 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.
وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية، في الفترة المذكورة، 170.79 مليار ريال (45.54 مليار دولار أميركي)؛ فيما كانت في أول 9 شهور من العام السابق 135.52 مليار ريال (36.16 مليار دولار).
وأبرز الصادرات غير النفطية السعودية، تتمثل في، الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، ومنتجات نباتية، ومنتجات صناعة الأغذية، وخشـب ومصنوعاتــه، وفحم خشبي، وأحذية، ومصنوعات من حجر، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، ومعادن ثمينة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تكشف عن تطور في صادراتها غير النفطية إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.