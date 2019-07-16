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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن من المتوقع نشر منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 بالكامل بحلول أبريل نيسان 2020.
كانت تركيا قد تسلمت أجزاء من المنظومة خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأثارت الصفقة توترا بين تركيا وشركائها في حلف شمال الأطلسي خاصة الولايات المتحدة التي حذرت أنقرة من أن الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.
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إردوغان يتحدى أمريكا وينشر منظومة الدفاع الروسية مطلع 2020
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.