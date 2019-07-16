إردوغان يتحدى أمريكا وينشر منظومة الدفاع الروسية مطلع 2020

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن من المتوقع نشر منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 بالكامل بحلول أبريل نيسان 2020. كانت تركيا قد تسلمت أجزاء من المنظومة خلال الأيام الأربعة الماضية. وأثارت الصفقة توترا بين تركيا وشركائها في حلف شمال الأطلسي خاصة الولايات المتحدة التي حذرت أنقرة من أن الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية. انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مع ازدياد الضغوط الأمريكية.. الجدل بشأن الحجاب يتصاعد في إيران إيران Euronews Arabia

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