شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: حريصون على سمعة لبنان فى مجال حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه الشديد على سمعة لبنان في ما يتعلق بحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اللبناني بأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة المنبثقة عن الهيئة للوقاية من التعذيب، عقب قيامهم بأداء اليمين القانوني إيذانا ببدء عملهم.

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وشدد عون على أنه يعطي "سقفا قويا من الحماية" لأعضاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مواجهة أية ضغوط، وذلك حتى يتمكنوا من أداء عملهم على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه سيكون إلى جوار الهيئة وداعما لها في أدائها لمهمتها، خاصة وأن هناك الكثير من القضايا التي ينبغي على أعضاء الهيئة البدء بالعمل عليها.

وأُنشئت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان في أكتوبر 2016 بهدف العمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، عبر نشر التقارير الدورية حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، وكذلك تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بوجد انتهاكات والعمل على معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة أو إجراءات التقاضي، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان.