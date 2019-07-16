شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجدد رفض الادعاءات القطرية بعرقلة أداء مواطنيها للحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت المملكة العربية السعودية، رفض الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف القطرية بأن حكومة المملكة تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين في قطر لأداء مناسك الحج والعمرة وهو ما ينافي الحقيقة، مشددة على أن الجهات المختصة في المملكة هيأت جميع السبل ويسرت لقدوم الحجاج والمعتمرين من دول العالم كافة بما فيها دولة قطر.

جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة، اليوم،الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيان، إن مجلس الوزراء أعرب عن تقدير المملكة وشكرها لما عبرت عنه الأوساط الإسلامية من تأييد وترحيب بدعوة المملكة لحجاج بيت الله الحرام للتفرغ لأداء شعائر الحج بكل سكينة والبعد عن كل ما يعكر صفوه، وثناء على الجهود والخدمات المتكاملة والمتميزة التي تبذلها لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأشار إلى أن المملكة استقبلت هذا العام قرابة 8 ملايين مسلم أدوا مناسك العمرة، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع دول العالم.