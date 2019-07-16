الأردن والإمارات يبحثان سبل دعم التعاون العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، اليوم،الثلاثاء، مع وفد عسكري إماراتي برئاسة مدير التدريب في القوات المسلحة الإماراتية العميد الركن حسن الحمادي، أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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