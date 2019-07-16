شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين يعلن موافقته على الاتفاق السياسى مع المجلس العسكرى السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "تجمع المهنيين" السودانيين موافقته على الاتفاق السياسى مع المجلس الانتقالى، مبديًا تحفظه على بند مشاركة النساء والشباب. وقال متحدث باسم التجمع فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء: " نرفض الحصانة المطلقة في الإعلان الدستوري ويجب أن تقيد بإجراءات"، مشددا على رفضه التوقيع علي اتفاق لا يرضى الشعب وأسر الشهداء".

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