شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتى يؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبرى، العلاقات المصرية - الكويتية بـ"المتميزة والعميقة".. مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تزداد رسوخا.

وقال الجبرى - فى بيان صحفى لدى وصوله، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة على رأس وفد رسمى للمشاركة فى أعمال الدورة العادية الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب - "إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتطور برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس عبد الفتاح السيسى".

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وأثنى الجبرى على الجهود المبذولة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط فى الإعداد لهذا الاجتماع المهم، لافتا إلى أن الاجتماع يأتى فى وقت أحوج ما نكون فيه لرؤية إعلامية عربية موحدة، مدعومة بتنسيق المواقف؛ لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف "إننا اليوم كدول عربية مطالبون بتعاون إعلامى أوثق يكون أكثر حرصا على وحدة الصف العربى، ومحافظا على مصالحه ومكتسباته، مجسدا روح التسامح ومشيعا مبادئ السلام، وناشرا للفضيلة وقبول الآخر".. معربا عن جزيل الشكر لمصر قيادة وشعبا على حسن وكرم الاستقبال.