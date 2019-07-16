الأمم المتحدة: أكثر من 274 ألف نازح باليمن في 2019

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نزوح أكثر من 274 ألف شخص في اليمن، منذ مطلع العام 2019.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن بموقع "تويتر".

وأشارت المنظمة إلى أنه يتم الإبلاغ، أسبوعيا، عن 75 ضحية (قتلى وجرحى) من المدنيين جراء الصراع باليمن.

ودعت المفوضية جميع أطراف النزاع إلى بذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن.

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وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات أممية سابقة.

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