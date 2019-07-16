أسوشييتد برس: اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية

واشنطن / الخليج 365
ذكرت وكالة أسوشييتد برس، الثلاثاء، أن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين عندما كانت تبحر عبر مضيق "هرمز" قبل فقدان الاتصال بها، وسط مخاوف بشأن مصيرها.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن بيانات صادرة عن شركة لتتبع السفن، تظهر جنوح ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر المضيق نحو المياه الإيرانية، قبل أن تتوقف عن بث موقعها في وقت متأخر السبت.
وأوضحت الوكالة أن ناقلة النفط كانت ترفع علم بنما واسمها "RIAH"، ولم يتضح بعد ما هو مصيرها، ما يثير المخاوف وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.
ولم يصدر أي تعقيب حتى الساعة 12:30 سواء من الجانب الإماراتي أو الإيراني حول تقارير اختفاء الناقلة.
وبحسب أسوشييتد برس، فإن الموقع الأخير للسفينة يظهر أنها كانت متجهة صوب إيران.
الوكالة الأمريكية قالت إن مصدر القلق حول الناقلة يأتي من حقيقة مواصلة إيران حملة الضغط بشأن برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي العام الماضي.
بدوره قال الكابتن رانجيث راجا، من شركة (ريفينيتيف) إحدى أكبر مزودي البيانات والبنى التحتية للأسواق المالية في العالم، الثلاثاء، لأسوشييتد برس، إن ناقلة النفط الإماراتية لم تغلق خاصية تتبع مسارها خلال ثلاثة أشهر من الرحلات في جميع أنحاء الإمارات.
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