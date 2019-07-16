الأردن.. مرسوم ملكي بالموافقة على تعيين سفير لدى قطر

عمان / ليث الجنيدي/ الخليج 365
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، مرسوماً ملكياً بالموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيراً للمملكة لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ونقل تلفزيون "المملكة" الحكومي عبر موقعه الإلكتروني، أنه "صدرت الإرادة الملكية الثلاثاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية في قطر".
كما أشار أن الحكومة "وافقت أيضا على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ليكون سفير فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي".
وفي يونيو/حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في البلاد؛ على خلفية الأزمة الخليجية.
ومنذ عامين تواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم الأخيرة للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
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