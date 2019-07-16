لجنة اعتصام بـ"المهرة": نرفض لغة التهديد من الحكومة اليمنية

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

أعلنت لجنة محلية تقود حراكا مناهضا للتواجد السعودي في محافظة المهرة اليمنية، رفضها، لغة التهديد والوعيد من حكومة البلاد.

جاء ذلك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، الثلاثاء، صادر عن اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي.

وتنظم اللجنة بين الحين والآخر اعتصامات ومظاهرات ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة.

كما يأتي ردا على تحذير الحكومة اليمنية، الإثنين، من "الانجرار خلف دعوات العنف والفوضى" في المهرة، بالتزامن مع تصعيد المناهضين لتواجد القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان.

وردا على ذلك، قال بيان لجنة الاعتصام إن "المعتصمين يمارسون حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقانون".

وجددت اللجنة وقوفها خلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتأييدها لدول التحالف العربي في إطار الأهداف المعلنة.

Advertisements

وتابعت: "بلا شك أن تواجد القوات السعودية في المحافظة غير مبرر ومخالف ومنافي تماما لتلك الأهداف المعلنة التي يعيها ويفهمها أبناء المحافظة والوطن خاصة، والمجتمع العربي والدولي عامة".

والجمعة الماضية، نظمت "لجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي"، خمس وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالمحافظة، طالبت برحيل القوات السعودية وإقالة محافظ المهرة راجح باكريت.

وفي مارس/ آذار الماضي، دافع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" عن التواجد السعودي بالمهرة، مشيرا أنه يأتي للتنمية ومكافحة التهريب للسلاح والمخدرات.

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية، في إطار تعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، بحسب تصريحات للتحالف العربي الذي تقوده المملكة باليمن.

وإثر ذلك، اندلعت احتجاجات بالمهرة ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة.

وظلت السلطة المحلية، وقوات الجيش والأمن بمحافظة المهرة، منذ اندلاع الأزمة اليمنية الأخيرة، موالية للرئيس هادي، وبعيدة عن الصراع المسلح الدائر بالبلاد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.