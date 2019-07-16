مقتل 13 مدنياً بإنزال جوي للتحالف و"ي ب ك" شرقي سوريا

دير الزور/ الخليج 365
قتل 13 مدنياً، الثلاثاء، في عملية إنزال جوي على قرية بريف دير الزور شرقي سوريا، نفذتها مروحيات التحالف الدولي، بالاشتراك مع ما يسمى بـ"قوات سوريا الديقراطية" (قسد) التي يهمين عليها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن عملية الإنزال تمت على قرية الطيكحي، واستهدفت منزلا اختبأ فيه أحد عناصر "داعش" الإرهابي.
وأوضحت المصادر أن العنصر المستهدف قاوم الهجوم على المنزل، فقامت عناصر "قسد" ومروحيات التحالف باستهداف المنزل والمنازل المجاورة، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً في البلدة، إلى جانب عنصر التنظيم الإرهابي.
ومنتصف 2017، تقدمت "ي ب ك" بدعم من التحالف الدولي، في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي، واستكملت السيطرة عليهما مطلع مارس/ آذار الماضي، بعد طرد تنظيم "داعش" منها.
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