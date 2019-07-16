نبض الخليج و روتانا .. ميني ألبوم رقمي جديد ” أفارق”

الخليج - محمد المليص

تشهد الساحة الفنية والغنائية كل يوم جديد ما بين حفلات غنائية هنا وهناك ، وتتخللها بعض الإصدارات الغنائية الجديدة لنجوم روتانا ، لتنويع وتوثيق المرحلة وإثراء الذائقة الفنية .

أصدرت روتانا ميني ألبوم رقمي جديد لنبض الخليج الفنان الكبير نبيل شعيل في 15 يوليو 2019، تحت عنوان “أفارق” يتضمن ثلاث أعمال غنائية ، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم : مهندس الأغنية والشعر الغنائي الأمير بدر بن عبد المحسن بأغنية “أفارق” ، ثم الشاعر الغنائي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية “عزة النفس” والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية “نعم ممكن” .

فيما قام بالصياغة اللحنية لهذه الأعمال كلا من : الفنان عصام كمال في أغنية “أفارق” ، والملحن أدهم القفاري في أغنية “عزة النفس” ، ومع الملحن الفنان المتجدد فايز السعيد في أغنية “نعم ممكن”.

علماً أن الفنان نبيل شعيل قد شارك مؤخراً في عدة حفلات وبرامج تلفزيونية على الصعيد الوطن العربي مثبتاً بذلك إستحقاقه لقب نبض الخليج.

وتأتي إصدارات روتانا هرم شركات الإنتاج في العالم العربي للألبومات عامة ، بالإضافة لتنظيم حفلات غنائية كبرى في الوطن العربي ، فإنها لا تألوا جهدا في مواصلة العمل الإحترافي وبدقة بقيادة رئيسها الأستاذ سالم الهندي في كل ما يخص الأغنية العربية ، وتأكيداً على قدرتها في تكريس العمل الناجح في كل الظروف.