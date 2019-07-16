مصادر: قرار السماح بفتح #المحلات_التجارية 24 ساعة يشمل “أوقات الصلوات”

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت ‏مصادر قناة العربية وفقًا لتغريدة بحسابها بتوتير بأن: قرار السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة الذي يشمل “أوقات الصلوات”. ونصت التغريدة: “مصادر العربية: قرار السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة يشمل “أوقات الصلوات”. وكان مجلس مجلس الوزراء قد قرر اليوم السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية –وفقاً للاعتبارات التي يقدرها– كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.

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