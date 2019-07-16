تعرف عليها.. طرق رائعة لعلاج #الصداع

صحيفة الخليج الالكترونية

الصداع، من المشاكل التي تؤرق الكثير من الناس، فيلجأ أغلبهم لتناول المسكنات عند الشعور بآلام الرأس، كونها الحل السريع والفاعل ، لكن هذه المسكنات لها آثار جانبية تلحق أضراراً بالجسم .

إذا .. هل هنالك طرق أخرى يمكن اتباعها لعلاج الصداع؟

نعم، هنالك العديد من الحلول التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة آلام الرأس، من بينها تناول بعض المشروبات والأطعمة الطبيعية، مثل تناول كوب من شاي الكركم أو استنشاق بعض أنواع الزيوت العطرية ذات الخصائص المهدئة لآلام الرأس، كما أن هنالك العديد من الأطعمة التي أثبتت فعاليتها لما تحتويه من مركبات ومواد تسهم في علاج الصداع وتخفيف الآلام بطرق آمنة.

من بين هذه الأطعمة:

الخضراوات الورقية :

ينصح بتناول الخضراوات الورقية عند الشعور بآلام الرأس، فهي تعتبر مصدرا أساسيا لعنصر المغنيسيوم الذي يعمل على تهدئة الصداع بشكل كبير، ومن الخضروات الورقية التي يمكن تناولها ” البقدونس، السبانخ ، الكال ، الملفوف ، السلق”

المكسرات:

مثل ” الكاجو ، اللوز ، الجوز ، البندق ” تحتوي على نسبة كبيرة من المغنيسيوم ، لذا فتناول حفنة من المكسرات يساعد على تقليل الشعور بآلام الرأس .

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الزبادي :

يعتبر من العلاجات الطبيعية الجيدة للصداع، عند تناولنا لكوب واحد من الزبادي فإننا نمد الجسم بالكالسيوم، حيث يمكن أن يكون الصداع ناتج عن نقص الكالسيوم بالجسم، والزبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم بجانب فائدته العظيمة للأمعاء.

الموز:

غني جدا بعنصر المغنيسيوم، بجانب احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

البطيخ:

من الفواكه الصيفية الجيدة والتي تحتوي على 92% من الماء، فتناول البطيخ يعوض الجسم في حالات الجفاف التي ربما تكون سببا في الصداع .

القهوة:

تناول كوب واحد من القهوة يساعد في شعور الشخص باليقظة فورا، وتقلل القهوة من الصداع كونها تحسن من عملية تدفق الدم إلى الدماغ.