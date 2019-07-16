استشهاد أسير فلسطيني في سجن “نيتسان” في الرملة

الخليج - واس

استشهد اليوم، أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في سجن “نيتسان” في الرملة.

وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في تصريح له اليوم، عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، في العزل الانفرادي بمعتقل “نيتسان” الإسرائيلي في الرملة.

وأوضح أبو بكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو شهر، ونقلته إلى سجن “الجلمة” للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل الانفرادي في “نيتسان” واستشهد هناك.