لأول مرة... رئيس حكومة إقليم كردستان يصل إلى بغداد

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر من إقليم كردستان، بإن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وصل إلى بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى، للقاء رؤساء الرئاسات الثلاث في الحكومة الاتحادية.

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وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الوفد يضم نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، ووزراء، الداخلية ريبر أحمد، والمالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والعدل فرست أحمد، وشؤون البيشمركة، شورش إسماعيل، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، فوزي حريري.

ومن المحدد أن يلتقي بارزاني، رؤساء الجمهورية، برهم صالح، ومجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، والبرلمان، محمد الحلبوسي، لإبداء حسن النية، وتحسين العلاقات بين المركز والإقليم.

وتعتبر هذه الزيارة، وهي الأولى التي يقوم بها مسرور بارزاني إلى بغداد، بعد أقل من أسبوع على تسنمه مهامه رسميا في 10 يوليو الجاري.

وتمهد زيارة وفد حكومة إقليم كردستان، لزيارات متبادلة بين أربيل مركز إقليم كردستان، وبغداد، لحسم الخلافات العالقة لاسيما المتعلقة بالنفط، والمناطق المتنازع عليها دستوريا وفق المادة 140 من الدستوري العراقي.