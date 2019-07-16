الكويت تعلن تحقيق نتائج بشأن قاعدة بريطانيا العسكرية

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وقال خالد الجار الله حول إذا ما كان طلب الكويت بقوات بريطانية دائمة، وإذا ما نوقش هذا الأمر في أثناء اجتماعات لجنة التوجيه التي عقدت مؤخرا، إن "اجتماعات لجنة التوجيه الكويتية ــ البريطانية عملية ودورية ونشعر بالفعل أننا حققنا نتائج"، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.
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وكانت الكويت قد توصلت مع بريطانيا، الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، إلى اتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في البلاد لتدريب الجيش الكويتي.
وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن البلدين توصلا إلى اتفاق على "إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في الكويت".
وأضافت، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن كبار المسؤولين بحثوا مختلف أوجه التعاون بين الكويت وبريطانيا، وفي مقدمتها التعاون الثنائي في كل القطاعات "العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية".
وقال الجار الله، ردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وقتها، بشأن ما يتم تداوله من ربط بين التعاون العسكري مع بريطانيا والمشكلة الحدودية مع السعودية: "إذا كان البعض يربط فنحن لا نربط، وليربط البعض ما يشاء".وأضاف: "خلافنا مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية خلاف أشقاء، وأستطيع القول إنه سوء فهم". ولفت إلى أن التفكير في التعاون العسكري مع بريطانيا "قديم وليس وليد اللحظة، والأمور تتطور وتتبلور أكثر في الكويت". وتابع بالقول: "نحن نرحب بهذا التعاون، ونرحب بتواجد أصدقائنا في المملكة المتحدة على أراضي الكويت لتكريس التعاون العسكري"، بين البلدين.
بدورها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن القاعدة البريطانية ستكون عسكرية فنية لتدريب الجيش الكويتي. وأضافت نقلا عن مصادر، أن عددها سيكون محدودا، وعملها سيبدأ قريبا، ومدة تواجدها لم تتحدد بعد.
وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قالت صحيفة "النهار" الكويتية، إن بريطانيا وافقت على نشر قوات لها في الكويت، في أعقاب اجتماع لجنة التوجيه المشتركة بين البلدين، الأسبوع الماضي، وزيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد إلى لندن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله إن بريطانيا رحبت ووافقت على الطلب الكويتي بتواجد قوات لها في الكويت، على أن يتم بحث باقي التفاصيل في وقت لاحق.
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وأشارت إلى أن السفير دافنبورت قال إن "إرسال قوة عسكرية بريطانية للكويت سيكون في إطار التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع، والمعروف باسم (لجنة التوجيه المشتركة)، واصفاً العلاقات الدفاعية بين لندن والكويت بالـ"محورية" في إطار علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين الممتدة منذ نحو 120 عاما"، حسب الصحيفة.
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