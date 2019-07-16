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وداع مهيب للملك سلمان في مطار الملك عبد العزيز

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وحسب وكالة الأنباء "واس"، فقد "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى نيوم حيث سيقضي ـ حفظه الله ـ بعض الوقت للراحة والاستجمام".

​وتعتبر هذه المرة الثانية التي يزور فيها الملك سلمان مدينة نيوم، بعدما قام في يوليو/ تموز الماضي بزيارة في إطار قضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وبعدها بأيام، استقبل الملك سلمان، في نيوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير بن عبد العزيز. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين.

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