الكشف عن سبب الوميض الكبير الذي قطع الكهرباء في اللاذقية...فيديو

ونقلت "سانا" عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، قوله إن التيار الكهربائي عاد إلى معظم أحياء محافظة اللاذقية، موضحا أن العمل جار من أجل عودة التيار بشكل كامل.

وكان مدير كهرباء اللاذقية فادي سعود كشف أن خللا فنياً في المحطة الكهربائية الأولى 230، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة اللاذقية ومحيطها وإحداث وميض كبير في محيط المنطقة جراء الحمولة الزائدة.