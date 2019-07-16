السعودية... منفذ عرعر جاهز لاستقبال الحجاج العراقيين

واستقبلت السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين برا عبر منفذ جديدة عرعر البري، شمال السعودية، وذلك حسب قناة "العربية".

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ويبلغ عدد الحجاج، في هذه الدفعة 1880 حاجا عراقيا، فيما يشهد المنفذ تفويج أكثر من 24 ألف حاج عراقي سيتم تفويجهم بدفعات يومية على مدى أسبوعين، وسيكون في استقبال الحجاج العراقيين أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان.

وقال عبد العزيز الشمري إن "المملكة تستقبل بحفاوة كبيرة حجاج العراق".

الجدير بالذكر، أن "منفذ عرعر هو المعبر الحدودي الذي يربط السعودية مع العراق، ويقع في محافظة جديدة عرعر على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة عرعر، و15 كيلومترا عن مدينة النخيب العراقية".