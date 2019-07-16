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واستقبلت السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من الحجاج العراقيين القادمين برا عبر منفذ جديدة عرعر البري، شمال السعودية، وذلك حسب قناة "العربية".
© AP Photo / Hadi Mizban
وقال عبد العزيز الشمري إن "المملكة تستقبل بحفاوة كبيرة حجاج العراق".
الجدير بالذكر، أن "منفذ عرعر هو المعبر الحدودي الذي يربط السعودية مع العراق، ويقع في محافظة جديدة عرعر على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة عرعر، و15 كيلومترا عن مدينة النخيب العراقية".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... منفذ عرعر جاهز لاستقبال الحجاج العراقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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