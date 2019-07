دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تعيين مدير خدمة Vine السابق لقيادة فريق فيسبوك NPE الجديد

فيسبوك تستعين بمدير خدمة فاين “Vine” سابقًا لقيادة فريقها للمنتجات التجريبية NPE الذي كشفت عنه الأسبوع الماضي لتطوير تطبيقات جديدة.

كشف جيسون توف، المدير السابق لتطبيق وخدمة Vine، عن خوضه تحدٍ جديد في المجال الوظيفي من خلال الانتقال إلى شركة فيسبوك ضمن فريق تطوير المنتجات التجريبية NPE الذي تم تشكيله مؤخرًا وأعلنت عنه الشركة الأسبوع الماضي، وقالت أنها تسعى من خلاله إلى تطوير تطبيقات وخدمات جديدة بخلاف الموجودة لديها.

وغرد توف: “حان الوقت للانتقال لكاليفورنيا، ومن الجيد مشاركة ما سأفعله مستقبلًا، سأنضم كمدير منتجات لفريق فيسبوك الجديد NPE.”

كان جيسون توف يقود Vine حتى 2016 عندما ترك منصبه قبل عام واحد على إغلاق الخدمة التي كانت تستحوذ عليها تويتر. ثم انتقل بعدها إلى قوقل وقاد مشاريع متعلقة بتقنيات الواقع الافتراضي وتطبيقاتها، كما قضى بعض الوقت بالعمل على تطوير منتجات يوتيوب خلال الفترة التي قضاها هناك.

لكنه الآن قرر التوجه لتحد جديد والذهاب نحو عملاق أخر للتقنية العالمية لقيادة فريق جديد تم اختياره لابتكار أشياء جديدة.

يُشار أن فيسبوك تسعى من خلال فريقها الجديد لتطوير منتجات جديدة بأفكار مختلفة في سعيها للتطور والوصول للمزيد من الجمهور.

ولذلك، فإن جيسون توف يعتبر اختيارًا مميزًا من الشركة لشغل المنصب الجديد وقيادة تطوير الأفكار الجديدة.

