دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك لن تطلق عملة ليبرا الرقمية إلا بموافقة ورضى الحكومة الأمريكية

تعمل فيسبوك على تجنب أي مواجهات مع الحكومة الأمريكية في حال إطلاق عملة ليبرا الرقمية التي أعلنت عنها الفترة الماضية.

أدلى ديفيد ماركوس، مدير قسم تقنية بلوك تشين في فيسبوك، بتصريحاته أمام جلسة استماع أما مجلس الشيوخ حول عمل الشركة بخصوص التقنية وبالتحديد عملة ليبرا الرقمية التي ستطلقها حول العالم بدعم العديد من المؤسسات المالية الضخمة في خطوة لتسهيل التعاملات المالية ونقل الأموال حول العالم. وأكد ماركوس أن الشركة لن تتيح عملتها رسميًا إلا بموافقة الحكومة الأمريكية.

يُشار أن ديفيد ماركوس يشغل أيضًا منصب مدير كاليبرا، وهي الشركة الفريق لفيسبوك والتي تندرج تحتها عملة ليبرا الرقمية الجديدة.

وكما أفاد في جلسة الاستماع، فإن فيسبوك لن تطلق العملة الافتراضية للمستخدمين إلا بعد تبديد مخاوف الحكومة والحصول على موافقة كاملة لإطلاق العملة، كما أكد أنها ستكون على قدر عالٍ من الأمان لأن الشركات التي تدعم العملة لن تحتفظ بأي بيانات للمستخدمين بخلاف بيانات التحويل الأساسية، كما أن الشركة لا تهدف للتربح بشكل رئيسي من خلالها لأنه لا يمكن وضع إعلانات عليها، لكنها ستكون عبارة عن أداة لتحويل أموال وليست استثمارًا.

وعبر ديفيد ماركوس أن سويسرا التي تهتم بالعملات الرقمية ستساعد في تنظيم عملة ليبرا والتي سيكون مركزها في جينيف.

Advertisements

كان البنك المركزي الأمريكي قد أظهر تخوفًا من إطلاق فيسبوك لعملتها الرقمية، وهو ما يضاف إلى قائمة من الجهات رفيعة المستوى الغير مشجعة لمثل هذه الأمور وفي مقدمتها الرئيس دونالد ترامب.

ليصبح السؤال الآن، هل ستوافق الحكومة الأمريكية على طرح العملة وكيف سيكون رد فيسبوك حال الرفض مستقبلًا؟

المصدر:

رويترز

التدوينة فيسبوك لن تطلق عملة ليبرا الرقمية إلا بموافقة ورضى الحكومة الأمريكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.