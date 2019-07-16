دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بشاشة قابلة للسحب لوضع الجهاز اللوحي ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت براءة إختراع جديدة لهاتف من العملاق الكوري سجلت في KIPO، حيث يأتي الهاتف بتصميم مميز بشاشة قابلة للسحب والتمديد من أحد جانبي الهاتف لوضع الجهاز اللوحي.

تستمر محاولات العملاق الكوري في تطوير الهواتف المميزة بشاشة قابلة للطي أو المتحولة من وضع الهاتف إلى جهاز لوحي، حيث كشفت التسريبات السابقة عن هاتف مميز بشاشة قابلة للتدوير يمكن تمديدها عبر إطار في جانبي الشاشة، ومن جديد سجلت سامسونج براءة إخترع لهاتف مميز بشاشة قابلة للسحب من أحد جانبي الهاتف.

وتعود ملفات براءة الإختراع إلى عام 2018، حيث سجلت سامسونج في KIPO تصميم لهاتف يدعم تمديد الشاشة بنسبة 50%، كما يتميز الهاتف بحجم 6 إنش بينما تدعم الشاشة التمديد إلى وضع الجهاز اللوحي بحجم شاشة 9 إنش.

ويظهر تصميم الهاتف في مخططات براءة الإختراع بشاشة محجوبة في إطار الهاتف، مع إنحناء في الإطار يدعم سحب الشاشة، أيضاً لا تظهر أي إنحناءات في الشاشة أو جزء منفصل عند تمديد الشاشة إلى وضع الجهاز اللوحي، إلا أن تفاصيل هذا التصميم في الشاشة غير واضحة حتى الآن.

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من جانب أخر تأتي الشاشة الرئيسية للهاتف بثقب مزدوج للكاميرة الأمامية، وهو تصميم مختلف عما قدمت سامسونج في هاتف Galaxy Fold.

يذكر أن سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold القابل للطي قريباً إلى الأسواق بعد إنتهاء العملاق الكوري من إعادة التصميم، بينما تقدم هواوي هاتفها القابل للطي Mate X في الأسواق أيضاً خلال الفترة القادمة، لذا تستمر خطط عمالقة تصنيع الهاتف للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي في النصف الثاني من 2019.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تسجل براءة إختراع لهاتف مميز بشاشة قابلة للسحب لوضع الجهاز اللوحي ظهر على التقنية بلا حدود.