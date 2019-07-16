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وزير السياحة الجزائرى يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

مَثل وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري الحالي ووالي ولاية تيسمسيلت الأسبق عبد القادر بن مسعود، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر العاصمة؛ للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد متهم فيها.

 

وقالت مصادر قضائية إنه تم الاستماع لأقوال عبد القادر بن مسعود أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا حول الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت ومن معه وفي الشق الخاص بكبار المسؤولين المتهمين.

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وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قد أحالت ملف التحقيق الابتدائي حول الوقائع المنسوبة لطحكوت ومن معه من عدد من كبار المسؤولين إلى النائب العام بالمحكمة العليا يوم 19 يونيو الماضي.

 

 

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