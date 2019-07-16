"سلمان للإغاثة" يتبرع بأكثر من مليون دولار للاجئين سوريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة عقدا لتأمين الرعاية الصحية والطبية والدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة من اللاجئين السوريين في لبنان بقيمة مليون دولار، يستفيد منه 6000 شخص ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء . وبحسب صحيفة "عكاظ"، يشمل المشروع طرابلس، وبلدتي مشحا وتكريت في محافظة عكار، والفاعوري في محافظة البقاع، وقرية الفنار في جبل لبنان، وكيان في محافظة الجنوب. Advertisements ويهدف المشروع لتهيئة المرافق الصحية وتوفير خدمات التشخيص والعلاج والأجهزة المساعدة التعويضية بالمجان لذوي الإعاقة. كما يساعد المشروع المستفيدين من الوصول إلى الخدمات الصحية والتأهيلية لمساعدتهم في الانخراط بالمجتمع المدني والحد من مضاعفات الإعاقة، وتعزيز نظام الإحالة مع التوعية والتثقيف الصحي وتدريب العاملين.

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