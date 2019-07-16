بعد التصريح الخطير... القيادي بـ"حماس" يتراجع والحركة تتبرأ وتطمئن العالم

في بيان للحركة، قال فتحي حماد، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إنه "يدعم السياسة الثابتة والمعتمدة لدى الحركة في حصر مقاومتها ضد الاحتلال الصهيوني الذي يغتصب أرض فلسطين ويدنس مقدساتها".

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وأضاف في البيان الذي نشرته الحركة على موقعها: "ستستمر مقاومتنا لهذا الكيان الغاصب بكل الأشكال، سواء المسلحة منها أو عبر النضال الشعبي السلمي".

وقالت الحركة في بيان لها، الاثنين: "إن تصريحات حمات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية".

وأكدت الحركة أن "هذه التصريحات لا تعبر عن سياسة الحركة المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين، وسبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم".

وكان فتحي حماد قال في خلال خطاب جماهيري أمام المحتشدين في مسيرات العودة وكسر الحصار في 12 يوليو/تموز الجاري: "لقد نفذ صبرنا. نحن على وشك الانفجار. إذا لم يتم رفع هذا الحصار، سننفجر في وجه أعدائنا، بإذن الله. الانفجار لن يكون في غزة فسحب، وإنما أيضا في الضفة وفي الخارج، إن شاء الله".

وأضاف: "لكن أشقاءنا (في الشتات) ما زالوا يستعدون. إنهم يحاولون الاستعداد. إنهم يقومون بالإحماء. لقد مر وقت طويل وهم يقومون بالإحماء. إلى السبعة ملايين فلسطيني في الخارج، كفاكم إحماء، هناك يهود في كل مكان وعلينا أن نهاجم كل يهودي في العالم من خلال الذبح والقتل، بمشيئة الله. كفى إحماء".

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وهي التصريحات التي قوبلت بإدانات واسعة من أطراف في الدخل الفلسطيني وفي الخارج كذلك.

وأدان صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات حماد، وقال إن "القيم العادلة للقضية الفلسطينية تشمل العدالة والمساواة والحرية والمحبة. تصريحات القيادي فى حركة حماس فتحي حماد المقيتة حول اليهود لا تمت بصلة الى قيم النضال الفلسطيني. يجب عدم استخدام الدين لأغراض سياسية".

​وأيضا دان نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تصريحات حماد.

وكتب في تغريدة له على تويتر: "تصريح خطير ومقيت وتحريضي! يجب إدانته من قبل الجميع. لا يجب أن يكون هناك تساهل مع هذا النوع من الخطاب. أبدا".

​وانتقد عمر شاكر، مدير "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين، تصريحات حماد ووصفها بالـ"دنيئة تماما".

وكتب شاكر في تغريدة نشرها على تويتر: "الدعوات للقتل بالاستناد على دين الفرد لا مكان لها في حركة تحرير ويجب رميها في مزبلة التاريخ".