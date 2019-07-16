دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كوالكوم تعلن عن نسخة Snapdragon 855 Plus من معالجها الرائد

تحديث جديد يصل رقاقة معالجة الهواتف الرائدة من كوالكوم بإطلاقها نسخة Snapdragon 855 Plus مع سرعة أداء أكبر.

أطلقت كوالكوم نهاية العام الماضي معالجها المميز Snapdragon 855 والذي يتواجد على معظم الهواتف الذكية الرائدة التي ظهرت هذا العام مثل جالاكسي S10، وOnePlus 7، وغيرها من الهواتف المميزة بعيدًا عن هواتف هواوي التي تحمل معالج خاص من الشركة. وبالرغم من تميز المعالج، إلا أن كوالكوم عادت لتطلق نسخة محسنة منه لتوفير كفاءة أعلى وسرعة أكبر من السابق.

وتتميز رقاقة المعالجة الجديدة سنابدراغون 855 بلس “Snapdragon 855 Plus” بوجود معالج مركزي Kryo 485 ثماني النوى كما هو الحال مع النسخ السابقة، لكن هذه المرة يأتي بسرعة 2.96 جيجا هرتز بدلًا من 2.84 جيجا هرتز. كما أن معالج الرسومات Adreno 640 سيجلب سرعة أكبر بنحو 15% عن النسخة السابقة.

ويمكن القول أن هذه التحديثات في السرعة ربما تساعد في توفير كفاءة أعلى للألعاب وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز على الهواتف.

لكن في نفس الوقت تفتقد رقاقة Snapdragon 855 Plus إلى معالج الجيل الخامس المدمج بداخلها، لذلك تحتاج X50 مثل سابقتها.

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وبطبيعة الحال سيقدم هذا التحديث الفرصة للراغبين بشراء الهواتف الذكية من الحصول على ما هو أكثر من مزايا الهواتف ذاتها.

وذلك كون المستخدم سيستمتع بسرعة إضافية من المعالج بالنصف الثاني من العام بعد أن كان المعالج نفسه يستخدم طوال العام.

المصدر:

Qualcomm

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