شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يناقش مع وزير خارجية فنلندا سبل دعم العملية الانتقالية فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، آخر تطورات الأوضاع فى السودان وسير المفاوضات القائمة بين الأطراف السودانية للاتفاق على ترتيبات عملية الانتقال السياسى فى البلاد، إلى جانب عدد من القضايا ذات الأهمية المشتركة فى المنطقة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أطلع الوزير الفنلندي، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى ويقوم حالياً بجولة إقليمية نيابة عن دول الاتحاد متابعة للأوضاع فى السودان، على مجمل الجهود التى تضطلع بها الجامعة العربية من أجل مساندة السودان فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها ومرافقة الأطراف السودانية فى مسيرة التوصل إلى توافق وطنى عريض يفضى إلى الاتفاق على ترتيبات الانتقال السلمى والمنضبط للسلطة فى البلاد.

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كما بحث الجانبان سبل تعزيز الدعم الإقليمى والدولى للسودان لتمكينه من معالجة مجمل التحديات التى يواجهها وعبور المرحلة الانتقالية بشكل يلبى تطلعات كافة أطياف ومكونات الشعب السوداني، بما فى ذلك عبر الدعوة إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية له، وتطبيع علاقته بمؤسسات التمويل الدولية، والعمل على إعفائه من أعباء ديونه الخارجية.

وأضاف المصدر المسئول أن أبو الغيط والوزير الفنلندى ناقشا أيضاً مجمل الأوضاع فى الشرق الأوسط، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، وسبل الدفع بالجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن، والحاجة إلى التصدى للتدخلات الإقليمية فى الشئون الداخلية للدول العربية، والارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين الجامعة والاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين.