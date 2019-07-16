شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني "الشقيق" لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
وقال صالح في بيان صحفي خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: "الدولة العراقية حريصة على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم".
من جهته نقل رئيس الوزراء الفلسطيني تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا "رغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات".
وثمن اشتية مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية العربية والدولية، وضرورة تأسيس منظومة إقليمية مشتركة مستندة إلى التعاون والتكامل السياسي والأمني والاقتصادي، بما يحقق الاستقرار والتقدم والازدهار لشعوب المنطقة.
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