الرئيس العراقي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان في الشمال

بغداد / إبراهيم صالح/ الخليج 365

أستقبل الرئيس العراقي، برهم صالح، الثلاثاء، رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، في قصر "السلام" بالعاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان مقتضب، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "صالح استقبل بارزاني في قصر السلام ببغداد".

وقال مصدر مطلع من حكومة الإقليم للأناضول، أن "الزيارة تهدف لإبداء حسن النية، في ظل الأجواء الإيجابية الناتجة من تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد".

وأشار أن "الزيارة تهدف أيضاً لتهيئة الأرضية لزيارات أخرى، سيتم خلالها بحث الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في مختلف القضايا العالقة".

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وكان مسرور بارزاني، قال في خطابه أمام البرلمان بعيد أدائه اليمين، إن حكومته ستضع على رأس أولوياتها، بناء علاقات مستقرة وراسخة مع بغداد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع.

وهذه أول زيارة لمسرور بارزاني الى بغداد منذ أن تولى منصبه قبل أقل من أسبوع.

وسيجتمع بارزاني أيضاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ومع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

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