الجيش الإسرائيلي يهدم بركة "تجميع مياه" جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بركة لتجميع مياه الأمطار، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنها موجودة على أراضي مصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، الموقع مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية هدمت البركة، الواقعة في منطقة "المغروس" شرقي مدينة الخليل، والتي تستخدم لري المزروعات، وتعود ملكيتها لعائلة الجعبري.

وأشار الشهود إلى أن الجيش اعتدى بالضرب على بعض السكان، ومنع الطواقم الصحفية من الوصول للموقع.

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ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و "ب" و "ج".

وتمثل المناطق "أ"، 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% منها، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية، وأمنية إسرائيلية.

وتبلغ مساحة المناطق "ج" نحو 61% من أراضي الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقتها على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

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