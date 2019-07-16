مقتل 9 مدنيين وجرح 14 في قصف سوري على منطقة "خفض التصعيد"

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

قتل 9 مدنيين وجرح 14 آخرين، الثلاثاء، في قصف للنظام السوري على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وقال مراسل الخليج 365، إن طائرات النظام الحربية قصفت مدينتي جسر الشغور و خان شيخون، وقرى معرة شورين و عين البيضاء، الواقعة جميعها في منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن 9 مدنيين قتلوا في قرية معرة شورين وجرح 14 مدنياً في جسر الشغور، في حصيلة أولية لقصف اليوم.

ومنذ 26 أبريل/نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة، بالتزامن مع عملية برية.



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ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، الحمعة الماضية ،عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.



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