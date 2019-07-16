"حماس" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية باستشهاد المعتقل طقاطقة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

طالبت حركة "حماس"، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في حادثة استشهاد معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وأعلن رئيس "نادي الأسير" الفلسطيني (غير حكومي)، قدورة فارس، في تصريح سابق لوكالة الخليج 365، أنه تم العثور، صباح الثلاثاء، على المعتقل ناصر طقاطقة (31 عاما) مستشهدا في غرفته بسجن الرملة، وسط إسرائيل، دون معرفة ظروف وفاته.

وقالت "حماس" في بيان لها وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "استشهاد طقاطقة يؤكد مرة أخرى على الوجه الإجرامي للاحتلال في تعامله مع أسرانا".

وأضافت:" تفاصيل جريمة استشهاد الأسير الفلسطيني تتطلب لجنة تحقيق دولية لتظهر للعالم تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال أسبوعين قبل أن يرحل شهيدا".

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ودعت الحركة إلى تحرك جماهيري واسع للتضامن مع المعتقلين بالسجون الإسرائيلية.

واعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2019.

وباستشهاد طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال منذ عام 1967 إلى 220 شهيداً، بحسب إحصائيات "نادي الأسير".

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