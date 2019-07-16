"الداخلية" في غزة تحتفل بتخريج دفعة ضباط جديدة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

احتفلت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، الثلاثاء، بتخريج دفعة ضباط جديدة من كلية "الرباط" للعلوم القانونية والشرطية التابعة لها.

وشهد الحفل الذي نُظّم في مقر كلية "الرباط"، غربي مدينة غزة، عرضا شرطيا للضباط الخريجين، مصحوبا بأناشيد وطنية فلسطينية، وعزفا لفرقة الموسيقى العسكرية.

وقال توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة، في كلمة له خلال الاحتفال:" إننا نعمل من خلال كلية الرباط على تخريج الكوادر القانونية والشرطية بكافة التخصصات التي نحتاجها".

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وقدم أبو نعيم الشكر لدولة قطر لاستعدادها "لاستقبال وفد من كلية الرباط ليستفيد من الخبرات الشرطية والقانونية القطرية".

وقال أبو نعيم إن "بوصلة الشعب الفلسطيني وفصائله وقيادته ستظل متجهة نحو تحرير مدينة القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأعرب عن أمله في أن "ينتهي الانقسام وتتحقق الوحدة الوطنية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة المؤامرات التي تحاك ضده".

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