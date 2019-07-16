العراق.. حريق في ميناء رئيس لتصدير النفط للأسواق العالمية

العراق/ عامر الحسالني/ الخليج 365



أفاد مصدر أمني عراقي، بأن حريقا اندلع في ميناء البصرة النفطي، صباح الثلاثاء، دفع وزير النفط ثامر الغضبان، للوصول إلى الموقع.



فيما بينت دائرة نفط البصرة، أن الحريق الذي اندلع في أحد موانئها، أدى إلى إصابة أربعة عاملين في الميناء، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحادث.



وقال مصدر في القوة البحرية العراقية، في حديث للأناضول، إن "الحريق اندلع في سكن العاملين، وتعرض عدد منهم لألسنة اللهب، أسفر عنه إصابات متفاوتة".



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وأضاف المصدر، أن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، وصل إلى موقع حادثة الحريق الذي اندلع في ميناء البصرة النفطي.

وميناء البصرة، هو المنفذ البحري الوحيد للعراق، إذ يتم تصدير كل كمية الخام عبر موانئها على الخليج العربي، بمتوسط طاقة تصديرية 4 ملايين برميل يوميا.

من جهتها، أصدرت دائرة نفط البصرة، بيانا بشأن الحريق جاء فيه: "تمت السيطرة على الحادث وأخليت البناية احترازيا من جميع العاملين، الذين كانوا جميعا بحالة جيدة عدا إصابات طفيفة لأربعة من أفراد الطاقم".

وأضافت: "تمت إعادة الحالة التشغيلية للميناء بشكل كامل.. لا يوجد توقف في الأرصفة التصديرية والمنصات العائمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.