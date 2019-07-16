طيران حفتر يقتل 3 أشخاص في قصف لمستشفى بطرابلس

ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الثلاثاء، أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر من الأطقم الطبية في غارة جوية لطيران قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدفت المستشفى الميداني بحي السواني، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لقوات عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وفي بيان آخر، اعتبرت قوات الوفاق أن استهداف المستشفى الميداني بالسواني، "استمرار لسجل قوات حفتر، في إجرامها في استهداف فرق الإسعاف والأطقم الطبية والمستشفيات".

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وذكرت مصادر عسكرية، للأناضول، أن القتلى الثلاثة من جرحى قوات الوفاق الذين كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى الميداني، بينما الجرحى من الأطقم الطبية.

ولم يوضح البيان عدد الإصابات ولا درجة خطورتها.

جدير بالذكر أن قوات حفتر، خسرت في 26 يونيو/حزيران الماضي، غرفة عملياتها الرئيسية في غريان، بعد هجوم مفاجئ لقوات الوفاق، التي تمكنت من طرد القوات المهاجمة من جميع المحاور في القوس الغربي للقتال الممتد من حي السواني، إلى غاية غريان.

وبعد أكثر من 100 يوم على هجوما، مازالت قوات حفتر عاجزة عن دخول العاصمة، حيث مازالت تراوح مكانها بمحاور القتال جنوبي طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.