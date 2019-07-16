الأردن.. 22 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ أكتوبر 2018

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن 22 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ إعادة معبر "جابر نصيب" الحدودي، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم المنظمة الأممية في الأردن ليلي كارليسلي، إلى الخليج 365.
وأضافت كارليسلي أن جميع السوريين العائدين، هم من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية.
وأوضحت أن تلك الإحصائية تشمل الفترة بين 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى 30 يونيو/حزيران الماضي.
ولفتت كارليسلي إلى أن 16 ألف سوري من العدد المذكور عادوا إلى بلادهم خلال 2019، والإقبال شهد ازديادا خلال شهور الصيف.
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قرر الأردن والنظام السوري إعادة فتح معبر "جابر نصيب" الحدودي بينهما، بعد إغلاق دام لثلاث سنوات.
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارته الشمالية، ويستضيف نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقول عمان إن عدد الذين لجأوا إلى البلاد بلغ 1.3 مليون، منذ بدء الأزمة في 2011.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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