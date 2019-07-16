الحوثيون: قنص جندي سعودي في جازان جنوبي المملكة

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، قنص جندي سعودي في محور جازان، جنوبي المملكة، فيما شنت القوات السعودية قصفا على مناطق يمنية حدودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إن وحدات القناصة التابعة لهم قنصت جنديا سعوديا في موقع "المعريضة"، بمحور جازان.

وأضاف المصدر، أنهم هاجموا عدد من مواقع الجيش اليمني، شرقي جبل الدود، ما خلف خسائر في الأرواح والعتاد بصفوفهم.

وتحدثت القناة في خبر آخر، أن القوات السعودية شنت قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديرية رازح، بمحافظة صعدة، المحاذية لحدود المملكة، دون التطرق لتفاصيل حول الأمر.

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ولم يصدر على الفور أي تعليق من قبل التحالف العربي أو الجيش اليمني حول ما ذكره الحوثيون.

وكثفت جماعة الحوثي، في الفترة الأخيرة، هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات مدن المملكة المحاذية لليمن.‎

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

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