اليمن.. احتجاجات في "المكلا" بسبب انقطاع الكهرباء

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365



أغلق متظاهرون في مدينة "المكلا" الساحلية، مركز محافظة حضرموت، شرقي اليمن، الثلاثاء، عددا من الشوارع الرئيسية، احتجاجا على الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.



وقال سكان محليون في اتصالات منفصلة مع مراسل الخليج 365، إن محتجين أغلقوا شوارع رئيسية في أحياء الشرج والديس، بالمكلا.

وتسببت الاحتجاجات في حدوث ازدحام، وتعطل حركة سير الشاحنات والقواطر، وتكدس السيارات.



وأضاف السكان، أن الاحتجاجات تأتي للتنديد بتردي خدمة الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع دراجات الحرارة والرطوبة في البلاد.

وأوضحوا أن التيار الكهربائي انقطع، الإثنين، عن المدينة لنحو 15 ساعة كاملة.

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وتعليقا على الاحتجاجات، قالت وزارة الكهرباء والطاقة، إن سفينة محملة بـ3 آلاف و821 طنا من مادة المازوت وصلت إلى ميناء عدن، في وقت متأخر الإثنين، لتشغيل مولدات الكهرباء بالمكلا وساحل حضرموت.

وأشارت الوزارة، في بيان، أن الشحنة تم شراؤها بصورة عاجلة، بالتزامن مع إرسال 12 قاطرة مازوت أخرى لتموين تلك المحطات من مصافي عدن.



ووعدت الوزارة السكان بمزيد من الشحنات من مادة المازوت خلال الأيام المقبلة، ما سيقلل فترات انقطاع التيار بشكل ملموس، بحسب البيان.

وللعام الخامس، يعاني اليمن من حرب بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.





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