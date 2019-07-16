بارزاني يبحث مع وفد بريطاني العلاقات مع بغداد

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365



بحث رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، مع وفد بريطاني، سبل تنمية علاقات الإقليم مع المملكة المتحدة والعلاقات مع بغداد.



جاء ذلك خلال لقاء جمع باررزاني، مساء الإثنين، في مدينة أربيل، مركزالإقليم، مع الجنرال جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، وجون ويلكس، السفير البريطاني لدى بغداد، وجيمي سورنتون، القنصل البريطاني في أربيل، بحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم.



وأفاد البيان، أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية في العراق عموما وإقليم كردستان شمال البلاد بصورة خاصة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وتدريب قوات البيشمركة (قوات الإقليم).



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كما ناقش الجانبان تنمية علاقات الإقليم وبريطانيا في مختلف المجالات، والتعاون مع دول التحالف الدولي للقضاء على خطر الإرهاب، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب البيان.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، منذ 2014.

غير أن قادة عسكريين عراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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